O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que nunca foi informado sobre os esforços russos para ajudar Bernie Sanders a vencer as prévias do Partido Democrata para as eleições presidenciais, e acusou o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados de vazar informações de segurança nas eleições de um briefing classificado.

Sanders reconheceu na sexta-feira que foi informado no mês passado pelas autoridades americanas sobre os esforços russos para aumentar suas chances de ser candidato contra Trump em novembro.

“Li que a Rússia está ajudando Bernie Sander”, disse Trump a repórteres antes de partir para uma viagem oficial à Índia. “Ninguém disse isso para mim. Ninguém me informou sobre isso. Eles vazaram”.

Ele acusou o deputado Adam Schiff, Democrata da Califórnia, presidente do comitê que desempenhou um papel de liderança no impeachment de Trump, de vazar informações classificadas como sigilosas.

“Schiff e seu grupo vazaram para os jornais, como de costume”, disse Trump. “Eles deveriam investigar Adam Schiff por vazar essas informações. Ele não deveria divulgar informações da Inteligência. Eles deveriam investigar Adam Schiff”. Fonte: Associated Press.