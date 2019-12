O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou em comunicado nesta quarta-feira que impôs mais sanções contra o Irã e o Iêmen. A administração do presidente Donald Trump afirma que uma rede de transporte marítimo iraniano está envolvida no envio de material letal para os dois países, em nome da Guarda Revolucionária e da Força Quds, ambas representantes das forças de segurança iranianas.

O secretário de Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirma na nota que o regime iraniano tem usado seus sistemas de transporte aéreo e marítimo para “contribuir diretamente para as crises humanitárias devastadoras na Síria e no Iêmen”.

Além das forças de segurança iranianas, os alvos da sanção americana incluem uma rede formada pelo empresário iraniano Abdolhossein Khedri, envolvido nas operações de transporte, e agentes de vendas da companhia aérea privada iraniana Mahan Air. Com a punição, todas as propriedades e interesses das pessoas designadas nos EUA serão bloqueados pelo Tesouro.