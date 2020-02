O negociador dos EUA com o Taleban, Zalmay Khalilzad (foto), mostrou um “cauteloso otimismo” ontem, 16, em Islamabad, sobre as negociações de paz com o grupo, dias após Washington anunciar um acordo próximo com os insurgentes para reduzir a violência no Afeganistão.

“Fizemos progressos”, disse Khalilzad, em uma cúpula sobre refugiados afegãos no Paquistão, na qual também participaram o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan.

Já o Taleban disse que o acordo está concluído, o que permitirá a assinatura de um tratado em Doha, no Catar, no fim do mês, abrindo caminho para o fim da guerra no Afeganistão. (Agências Internacionais)