A polícia de Ulm, na Alemanha, prendeu uma enfermeira da UTI de um hospital local sob suspeita de tentar matar cinco recém-nascidos com morfina. De acordo com a polícia local, os bebês adoeceram ao mesmo tempo, mas foram salvos. Investigações apontaram para envenenamento das crianças, fato que foi comprovado quando uma seringa com leite e morfina foi achada no armário da enfermeira. (Com agências internacionais).

continua depois da publicidade

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.