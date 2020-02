Duas cartas-bomba explodiram nesta quarta-feira, 12, sem causar vítimas nas instalações de duas empresas na Holanda, disse a polícia, alegando que foi uma tentativa de extorsão. As cartas explodiram em um prédio do ABN Amro Bank, em Amsterdã, e nas instalações da empresa japonesa de serviços de informática Ricoh, em Kerkrade. O remetente exigiu uma quantia em bitcoins, a moeda virtual, e ameaçou enviar mais cartas com explosivos se o pagamento não fosse feito, informou a agência de notícias ANP. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.