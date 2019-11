O presidente americano, Donald Trump, afirmou que não espera ser impedido, em meio às audiências públicas no processo de impeachment aberto contra ele na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ele afirmou que os democratas não têm “absolutamente nada” que o incrimine.

Após dias de depoimentos públicos ao Comitê de Inteligência do Congresso, contudo, testemunhas disseram que Trump reteve ajuda à Ucrânia para pressionar o país a investigar seus rivais políticos. O processo de impeachment foi aberto após uma ligação de Trump com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, em que ele pede a investigação do ex-vice-presidente dos EUA, o democrata Joe Biden.

Trump, contudo, defende que estava apenas retendo ajuda para erradicar a corrupção na Ucrânia. Em entrevista à Fox News, Trump ainda disse que, se a Câmara dos Representantes votar para impugná-lo, ele gostaria de um julgamento no Senado.

Pence

Trump ainda acrescentou que, nas eleições presidenciais do ano que vem, seu vice continuará a ser o atual companheiro de chapa, o republicano Mike Pence.