Tragédia

Acidente em atração turística de Portugal deixa pelo menos 15 mortos

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Folhapress Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 03/09/25 17h14
Vagão descarrilou e causou tragédia em Portugal. Foto: Reprodução / CNN Portugal

O Elevador da Glória, conhecida atração turística de Lisboa, em Portugal, descarrilhou nesta quarta-feira (3). A informação inicial era de 3 mortos, mas segundos os útlimos relatos o número pode chegar a 15 vítimas fatais. Outros turistas ficaram feridos, entre eles crianças. As causas do acidente ainda são desconhecidas, e bombeiros trabalham no local para resgatar vítimas presas nas ferragens, segundo a imprensa portuguesa.

O acidente teria ocorrido por volta das 18h, horário local, 14h no Brasil. Três dos feridos estão em estado grave, segundo as autoridades, que já mobilizaram 56 socorristas e 19 veículos, entre ambulâncias, bombeiros e viaturas policiais.

Esse é o segundo acidente nos últimos anos envolvendo o funicular, inaugurado originalmente em 1885. Em 2018, em episódio que não deixou feridos, o elevador descarrilhou, mas não chegou a tombar, após uma falha de manutenção.

O Elevador da Glória percorre um trajeto de 265 metros de distância e 44 metros de altura, conectado a Baixa ao Bairro Alto de Lisboa, Em 2002, foi considerado Monumento Nacional de Portugal.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.