Acidente em atração turística de Portugal deixa pelo menos 15 mortos

O Elevador da Glória, conhecida atração turística de Lisboa, em Portugal, descarrilhou nesta quarta-feira (3). A informação inicial era de 3 mortos, mas segundos os útlimos relatos o número pode chegar a 15 vítimas fatais. Outros turistas ficaram feridos, entre eles crianças. As causas do acidente ainda são desconhecidas, e bombeiros trabalham no local para resgatar vítimas presas nas ferragens, segundo a imprensa portuguesa.

O acidente teria ocorrido por volta das 18h, horário local, 14h no Brasil. Três dos feridos estão em estado grave, segundo as autoridades, que já mobilizaram 56 socorristas e 19 veículos, entre ambulâncias, bombeiros e viaturas policiais.

Esse é o segundo acidente nos últimos anos envolvendo o funicular, inaugurado originalmente em 1885. Em 2018, em episódio que não deixou feridos, o elevador descarrilhou, mas não chegou a tombar, após uma falha de manutenção.

O Elevador da Glória percorre um trajeto de 265 metros de distância e 44 metros de altura, conectado a Baixa ao Bairro Alto de Lisboa, Em 2002, foi considerado Monumento Nacional de Portugal.