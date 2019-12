O Diário Oficial da União desta terça-feira, 17, traz a nomeação de Marcelo Baumbach para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Haiti. A indicação do nome dele para o cargo foi aprovada pelo plenário do Senado no dia 11.

continua depois da publicidade

Baumbach já foi porta-voz no governo do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e, em entre outros cargos, já foi embaixador em Paramaribo, no Suriname.

Também estão no DOU de hoje as nomeações de José Amir da Costa Dornelles para a embaixada do Brasil na Indonésia; de Vera Lúcia dos Santos Caminha Campetti para exercer o cargo de embaixadora do Brasil em Barbados; e de Rubem Antônio Correa Barbosa para ser embaixador do Brasil no Cazaquistão.