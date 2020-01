Dois foguetes foram lançados nesta quarta-feira na Zona Verde de Bagdá, no Iraque, onde está localizada a Embaixada dos Estados Unidos, um dia após o Irã ter atacado duas bases militares iraquianas que abrigam tropas americanas. Um funcionário do Ministério do Interior disse que um dos foguetes caiu a uma distância de 80 a 100 metros da embaixada.

Autoridades de segurança do Iraque afirmaram que não houve nenhuma vítima no ataque de hoje. Segundo moradores da área, as sirenes da embaixada americana foram disparadas com a queda dos foguetes. A embaixada, porém, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A região está em alerta desde a semana passada, quando um ataque dos EUA matou o general Qassim Suleimani, comandante das forças Quds, da Guarda Revolucionária do Irã. No entanto, nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ataque de hoje.

Fonte: Dow Jones Newswires.