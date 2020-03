O Museu do Louvre, o mais visitado do mundo, permaneceu fechado na manhã deste domingo, 1º, em função dos casos de coronavírus na França. No sábado, 29, o País registrou o 100º caso confirmado da doença e duas pessoas morreram.

Nas redes sociais, a direção do museu informou que estava reunida com as autoridades sanitárias francesas para discutir medidas sanitárias de prevenção contra o vírus. O comunicado não informou a previsão de reabertura das visitações.

“Pedimos desculpas pelo inconveniente e informamos assim que tivermos novidades sobre a situação”, diz o comunicado das 10h deste domingo.

Na Itália, as autoridades também decidiram pelo fechamento da Catedral de Milão, no último dia 23 de fevereiro e que deve ser aberta nesta segunda-feira, 2, segundo a previsão inicial. Localizada na região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo avanço da doença, a igreja decidiu fechar as portas aos turistas junto a outras instituições, como escolas, museus e teatros. S

Segundo a Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, instituição responsável pela gestão da igreja, o objetivo é organizar um sistema com entradas limitadas e escalonadas, com venda de ingressos apenas online.