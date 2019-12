A Coreia do Norte anunciou neste domingo que realizou um “teste muito importante” em sua base de lançamento de foguetes de longo alcance que, segundo informações, foi reconstruído depois de desmontado parcialmente no início das negociações com os Estados Unidos para diminuir seu arsenal nuclear, no ano passado.

O anúncio ocorre em meio a perspectivas sombrias para a retomada das negociações, com o governo norte-coreano ameaçando buscar “um novo caminho” se não conseguir grandes concessões americanas até o final do ano. A Coreia do Norte disse que sua retomada dos testes de mísseis de longo alcance depende dos Estados Unidos.

O teste de sábado no Campo de Lançamento de Satélites Sohae terá `”um efeito importante na mudança de posição estratégica da Coreia do Norte mais uma vez em um futuro próximo”, disse um porta-voz não identificado da Academia de Ciências de Defesa Nacional do país asiático em comunicado, veiculado pela Agência Central de Notícias da Coreia.

A Coreia do Norte não deu maiores detalhes sobre o teste. Kim Dong-yub, analista do Instituto de Estudos do Extremo Oriente de Seul, disse que o país provavelmente testou pela primeira vez um motor a combustível sólido para um míssil balístico intercontinental.

O uso de combustível sólido aumenta a mobilidade de uma arma e reduz a quantidade de tempo de preparação do lançamento. Os foguetes de longo alcance que a Coreia do Norte usou em lançamentos ou em decolagens por satélite nos últimos anos usavam propulsores líquidos. Fonte: Associated Press.