A Coreia do Norte voltou a insultar o presidente dos EUA, Donald Trump, chamando-o de “velho errático e desatento”, após ele afirmar ontem no Twitter que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, não ia querer abandonar uma relação especial entre os dois e afetar a eleição presidencial americana com atos hostis.

Em comunicado, uma autoridade norte-coreana que já participou de negociações nucleares, Kim Yong Chol, disse nesta segunda-feira que seu país não vai ceder à pressão dos EUA porque não tem nada a perder e acusou o governo americano de tentar ganhar tempo antes de um prazo determinado por Kim Jong-un até o fim do ano para Washington retomar conversas nucleares com Pyongyang.

Em sua conta oficial no Twitter, Trump disse ontem que “Kim Jong-un é esperto demais e tem muito a perder…se agir de forma hostil”. Segundo o presidente americano, a Coreia do Norte “tem enorme potencial econômico”, mas precisa implementar sua desnuclearização, “como prometeu”.

Trump se referiu a um vago comunicado divulgado pelos dois líderes durante sua primeira reunião de cúpula, realizada em Cingapura em junho do ano passado. Na ocasião, o comunicado defendia uma Península Coreana livre de armas nucleares, mas não descrevia quando ou como isso poderia ocorrer.

Trump também tuitou no domingo que Kim “não quer anular sua relação especial com o presidente dos EUA ou interferir com a eleição presidencial americana em novembro”.

Para Kim Yong Chol, os tuítes de Trump mostram claramente que ele é um “velho” irritado e “desprovido de paciência”. O negociador norte-coreano viajou para Washington e se encontrou com Trump em duas ocasiões no ano passado, como parte dos preparativos da cúpula com Kim Jong-un. Fonte: Associated Press.