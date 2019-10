A Coreia do Norte disse que irá retomar discussões nucleares com os Estados Unidos no sábado (05), reavivando um processo de desnuclearização que está estagnado desde que uma reunião de cúpula realizada no Vietnã em fevereiro terminou sem um acordo.

Os dois lados planejam um encontro preliminar na sexta-feira (04), seguido por conversas entre autoridades no dia seguinte, segundo a primeira vice-ministra de Relações Exteriores norte-coreana, Choe Son-hui, que foi citada pela mídia estatal. Choe está entre os principais interlocutores do líder norte-coreano Kim Jong-un com os EUA. A mídia estatal não especificou onde as negociações irão ocorrer.

O Departamento de Estado dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido para comentar a respeito. Já um representante da presidência da Coreia do Sul elogiou a retomada das discussões e disse estar ansioso para que as conversas mostrem progresso.

No mês passado, Pyongyang já havia sinalizado que desejava retomar as discussões com Washington. Fonte: Dow Jones Newswires.