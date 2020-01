O conservador austríaco Sebastian Kurz e os Verdes selaram neste quarta-feira, dia 1º, uma coalizão que marca o retorno ao poder do dirigente democrata-cristão. Kurz governou até maio com a extrema-direita. Após sete semanas de negociação, ficou acertado que as prioridades serão frear a imigração ilegal e lutar contra as mudanças climáticas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

