A vitória do primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Boris Johnson, nas eleições gerais do país foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 13 (pelo horário londrino), no momento em que seu partido assegurou 326 dos 650 assentos no Parlamento.

A apuração dos votos ainda não terminou, mas os resultados já divulgados indicam que o Partido Conservador deve ficar com um total de 364 cadeiras, 68 a mais que todos os outros partidos juntos. Se confirmada, será a maior vitória dos conservadores desde 1987.

Os trabalhistas, por sua vez, devem ter seu pior desempenho eleitoral desde 1935, com 201 assentos. As eleições gerais no país foram realizadas na quinta-feira, 12. Fonte: Dow Jones Newswires.