Líderes parlamentares dos Estados Unidos informaram hoje que chegaram a um acordo orçamentário, dando ao Congresso e à Casa Branca uma semana para aprovar a legislação antes que o governo fique sem fundos e paralisado, num fenômeno chamado de ‘shutdown’, que aconteceria após 20 de dezembro.

O acordo cobre quase US$ 1,4 trilhão em gastos do governo. Os detalhes, no entanto, não foram revelados. Os acordo teria sido firmado após uma reunião entre a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e os líderes do Congresso nesta quinta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.