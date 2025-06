Companhias aéreas cancelam voos após bombardeio dos EUA

Alguns voos da empresa aérea inglesa British Airways para Dubai e Doha foram cancelados entre domingo (22) e segunda (23), após bombardeio dos Estados Unidos em instalações nucleares do Irã. A companhia francesa Air France também decidiu cancelar voos que passam pela região até terça-feira (24).

Em nota, a British Airways afirmou que os próximos voos para as capitais dos Emirados Árabes Unidos e do Qatar estão programados para operar normalmente. Clientes com reservas até terça para estas cidades têm a opção de adiar seus voos, gratuitamente, para datas até o dia 6 de julho.

Já a Air France afirma que cancelou seus voos que tenham destino e partida em Dubai e Riad, capital da Arábia Saudita, até o dia 24. Segundo a empresa, consumidores com voos cancelados ou marcados entre 25 e 29 de junho podem adiar as datas sem custo.

A Emirates, única companhia que faz voos diretos do Brasil para Dubai, informou que sua operação está normal para a cidade; porém, os voos que passam por Teerã, Bagdá e Basra estão suspensos até o dia 30 de junho. A Flydubai, que permite conexões com voos da Emirates, suspendeu voos de e para o Irã, Iraque, Israel, Síria e São Petersburgo, na Rússia, também até o fim do mês.

As empresas Qatar Airways, Turkish Airlines e Ethiopian Airlines não especificaram quais próximos voos podem ser cancelados, mas recomendam aos clientes que fiquem atentos ao status da reserva.

As companhias brasileiras Gol, Latam e Azul informaram que não operam voos para o Oriente Médio.

O que diz cada Companhia Aérea

Air France

A empresa afirma que já informou os clientes que tiveram seus voos cancelados e diz monitorar em tempo real os desdobramentos no Oriente Médio. “É possível alterar seus planos de viagem sem custos ou solicitar um voucher ou o reembolso total, caso não possam viajar.”

“A Air France reitera que a segurança de seus clientes e tripulações é sua prioridade absoluta. A companhia está monitorando constantemente a evolução da situação geopolítica dos territórios servidos e sobrevoados por suas aeronaves, a fim de garantir o mais alto nível de segurança operacional e dos voos”, acrescenta.

British Airways

Todos os voos programados para domingo entre Londres e Dubai foram cancelados, segundo o portal de consulta no site da companhia. Nesta segunda, o voo programado de número BA0107 foi cancelado; os demais ainda estão previstos.

Os voos BA0127 e BA0123, que partiriam de Londres para Doha no domingo foram cancelados. A equipe ainda monitora as reservas de segunda-feira.

“Estamos oferecendo uma política de remarcação flexível para os clientes que possuem passagens para Dubai e Doha e desejam alterar suas datas de viagem, sem custo, entrando em contato conosco por telefone”, afirma a empresa.

Emirates

A companhia recomenda ao consumidor que verifique o status de seu voo, que pode ser consultado no site www.emirates.com, antes de se dirigir ao aeroporto. “Clientes em conexão por Dubai com destino final no Iraque e no Irã não serão aceitos para embarque no ponto de origem, até novo aviso”, afirma.

Passageiros impactados pelos cancelamentos devem entrar em contato com sua agência de viagens ou diretamente com a Emirates, em um dos canais de contato disponíveis no site www.emirates.com/br para remarcar. É importante manter seus dados atualizados no portal “Gerenciar Sua Reserva” para receber atualizações.

“Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. Continuamos monitorando de perto os desdobramentos. A segurança de nossos passageiros, funcionários e operações sempre será nossa maior prioridade.”

FlyDubai

Clientes afetados pelos cancelamentos da empresa devem consultar as opções de remarcação na seção “Gerenciar Reserva”, no site www.flydubai.com, ou entrar em contato com sua agência de viagens ou com o Centro de Atendimento ao Cliente.

A companhia recomenda que consumidores com partidas ou chegadas no Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) devem conferir o status do voo no site oficial para informações atualizadas. “Informamos que outros voos podem estar sujeitos a atrasos ou alterações de rota”, acrescenta.

Qatar Airways

Em nota publicada no domingo, a empresa afirma ter reajustado diversos voos nas próximas semanas, e diz que, em alguns casos, os horários de partida podem ser antecipados.

Até o momento, a empresa cancelou temporariamente voos ao Irã, Iraque e Síria.

“A segurança de nossos passageiros e tripulações continua sendo nossa maior prioridade, e a Qatar Airways cumpre integralmente os regulamentos internacionais de aviação para rotas aéreas seguras”, afirma.

Antes da viagem, os passageiros são orientados a verificar o status do voo no site www.qatarairways.com ou no aplicativo móvel da Qatar Airways.

Turkish Airlines

Se houver qualquer alteração ou cancelamento no voo, a empresa diz que irá informar os clientes por SMS ou email.

Para consultar a situação de um voo, os passageiros devem:

1. Acessar o site www.turkishairlines.com

2. Clicar na opção “Status do voo”, na página inicial

3. Informar o número do voo ou a rota pretendida

Ethiopian Airlines

Desde o dia 16 e até esta segunda, os passageiros podem remarcar voos ou alterar trajetos de ou para Tel Aviv sem cobrança de taxa de remarcação ou diferença tarifária. O benefício também serve para bilhetes não reembolsáveis ou parcialmente usados.

“As alterações de trajeto podem ser feitas via Atenas, Viena, Bruxelas ou outros aeroportos da Europa, utilizando voos da EL AL (LY) ou de qualquer outra companhia aérea com a qual a Ethiopian tenha acordo. O código TLV1182C deve ser inserido no momento da emissão do bilhete”, afirma.

A empresa ainda não informou novas regras para as datas após o dia 23.