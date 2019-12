O ex-presidente boliviano Evo Morales jogou uma partida de futebol com o novo ministro do Turismo e Esportes da Argentina, Matías Lammens, em Buenos Aires. Evo chegou à Argentina na quinta-feira, 12, e pediu refúgio ao novo governo do peronista Alberto Fernández. O jogo foi organizado no Domingo (15) à noite em um centro esportivo na capital argentina pelo empresário boliviano Victor Choque, que transmitiu imagens do jogo através de sua conta no Twitter.

O ex-presidente boliviano vestiu a camisa da seleção boliviana, com o número 10 nas costas. Alguns de seus companheiros de equipe também usavam camisas verdes, enquanto outros optaram por usar as cores da whipala, a bandeira dos povos indígenas e símbolo da etnia aimara. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.