Colher rara de 2.000 anos usada para prever futuro é achada no Reino Unido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma descoberta arqueológica inusitada na Ilha de Man, no Reino Unido, está causando um alvoroço geral nas redes sociais. Uma colher de bronze da Idade do Ferro, com aproximadamente 2.000 anos, foi encontrada por arqueólogos usando através de detectores de metais. O artefato, que estava em uma fazenda, é considerado extremamente raro e pode ter sido usado para prever o futuro, segundo estudiosos.

Mas e agora, 2 mil anos depois, o que será que esta colher seria capaz de prever, hein??

A colher mágica, como está sendo chamada, é a 28ª do tipo encontrada no mundo todo. Exemplares semelhantes já foram descobertos na Grã-Bretanha, Irlanda e França, mas sua escassez torna cada achado uma verdadeira preciosidade para a comunidade científica.

Allison Fox, curador de Arqueologia do Manx National Heritage, não esconde seu entusiasmo: “Datada de cerca de 400-100 a.C., esta colher de bronze é um dos objetos mais intrigantes já descobertos na Ilha. Descobertas da Idade do Ferro são relativamente escassas, com colheres de bronze datadas deste período sendo raras, tornando esta descoberta ainda mais notável”.

O design da colher é fascinante. Sua tigela ampla lembra o formato de um morango, enquanto o cabo arredondado é adornado com padrões espirais. Na parte interna da tigela, duas linhas discretamente gravadas formam uma cruz, convergindo para o ponto mais profundo da colher.

Colher de cobre tinha o poder de prever o futuro?

Mas qual seria a função deste objeto tão peculiar? Allison Fox explica: “Embora pareça bastante simples porque a chamamos de colher, é realmente uma descoberta incomum que ilustra uma potencial atividade ritual pré-histórica ocorrendo na Ilha de Man”.

A teoria mais aceita é que a colher era usada em cerimônias de adivinhação. “As colheres são geralmente encontradas em pares, e foi sugerido que algum tipo de líquido teria sido derramado na colher que tem a cruz, e qualquer moeda em que caísse contaria algo sobre o futuro. Os detalhes de tais cerimônias foram perdidos no meio do tempo”, revela a curadora.

O artefato foi doado ao Manx National Heritage, onde ficará disponível para estudos futuros. Fox conclui: “Doações como esta realmente nos ajudam a explorar o que nossos ancestrais estavam fazendo, e esta descoberta em particular coloca a Ilha de Man firmemente no mapa do ritual da Idade do Ferro”.