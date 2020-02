Coalas que sobreviveram aos recentes incêndios florestais que devastaram a Austrália estão recebendo cuidados especiais. Quem tem participado desta missão de ajuda aos animais é o Exército Australiano, em ações que incluem a alimentação dos coalas com mamadeiras e seringas, feitas pelos soldados em seus momentos de folga.

Em postagem feita no perfil oficial da 9ª Brigada do Exército Australiano, os coalas resgatados da Ilha do Kangaroo e levados ao Cleland Wildlife Park, na região da cidade Adelaide, aparecem no colo dos oficiais, sendo ‘amamentados’ por eles.

“A Força de Apoio de Emergência do 16º Regimento tem usado seus períodos de descanso para ajudar no Cleland Wildlife Park, apoiando nossos amigos peludos durante o período de alimentação e construindo montarias de escalada dentro do parque. Um grande impulso moral para nossa equipe que trabalha duro em Adelaide Hills.”, escreveu a brigada no Facebook.

Segundo estimativas de ambientalistas do país, cerca de metade dos 50 mil coalas que viviam na Ilha do Kangaroo morreram em meio as chamas. A espécie está entre as mais afetadas pelos incêndios.