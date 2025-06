ChatGPT fora do ar: taxas de erro acima do normal

Usuários do ChatGPT, IA da OpenAI, enfrentaram instabilidades na manhã desta terça-feira (10), com problemas no aplicativo e site da plataforma.

Segundo o Downdetector, que monitora falhas em sites e redes sociais, o pico de reclamações no Brasil aconteceu às 8h30, com mais de 900 notificações. O registro dos problemas começou por volta das 6h.

A instabilidade também ocorre nos Estados Unidos, com mais de 1.400 reclamações registradas na plataforma por volta das 10h.

+ Leia mais: Bazar em Curitiba reúne itens doados pela Receita Federal a partir de R$ 20

Segundo a página de status da OpenAI, o ChatGPT está apresentando elevadas taxas de erro e de latência, em níveis bastante acima do normal. A empresa diz estar trabalhando para corrigir o problema, mas não detalhou as causas.

Usuários reclamaram das instabilidades da plataforma no começo desta terça no X (Ex-Twitter). Confira abaixo:

Na última segunda-feira (9), a empresa anunciou que sua receita aumentou para US$ 10 bilhões em junho, colocando a empresa em posição favorável para atingir sua meta anual em meio à crescente adoção da inteligência artificial.

O valor de receita anual projetado da companhia com base nos dados de receita atuais, que em dezembro de 2024 era de cerca de US$ 5,5 bilhões, tem apresentado um forte crescimento diante do aumento da adoção e do uso dos modelos do ChatGPT.