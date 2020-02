O presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar com o presidente da Argentina, Alberto Fernandéz, no início de março. A ideia é realizar uma reunião bilateral durante a viagem que os dois farão para a posse do novo presidente uruguaio, Lacalle Pou. A informação é do chanceler argentino, Felipe Solá, que esteve nesta quarta-feira, 12, com Bolsonaro no Palácio do Planalto.

De acordo com Solá, a proposta partiu de Bolsonaro, que afirmou que gostaria de falar reservadamente com Fernández. “Falamos sobre o futuro, falamos sobre a possibilidade de que se encontrem em 1º de março no Uruguai, o presidente Alberto Fernández com o presidente Jair Bolsonaro. Seria no Uruguai por razão da posse do presidente constitucional do Uruguai”, disse Solá.

No ano passado, Bolsonaro e Fernández trocaram farpas em diferentes ocasiões. Após o pleito, no entanto, Bolsonaro convidou o presidente argentino para vir ao Brasil. Na visão do chanceler argentino, o encontro no Uruguai funcionaria como “um passo intermediário”.

O chanceler também disse que os dois acordaram que, quando se trata do Mercosul, Brasil e Argentina não querem “olhar para trás, e sim para frente”. “O Mercosul deve ser renovado, olhar para o mundo, e apoiamos o acordo do Mercosul com diferentes regiões”, declarou Solá.

Mais cedo, no Itamaraty, o ministro de Relações Exteriores da Argentina disse que o país adotará uma postura “pragmática e realista” nas relações bilaterais com o Brasil e não será um entrave para o crescimento do Mercosul.