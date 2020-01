A catedral de Notre-Dame, em Paris, destruída por um incêndio no dia 15 de abril passado, ainda não está salva. “A catedral ainda está em estado de risco”, afirmou neste domingo, 5, o general Jean-Louis Georgelin, encarregado de supervisionar a reconstrução. “Ainda haverá uma etapa importante, que será remover os andaimes em torno do pináculo.”

Essas estruturas foram instaladas antes do incêndio ao redor da torre que formava a parte mais alta do edifício. Em dezembro, o monsenhor Patrick Chauvet, clérigo da administração da catedral, afirmou que a estrutura está tão fragilizada que há “50% de chance de não ser salva” em razão do risco de os andaimes desabarem sobre o teto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.