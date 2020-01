A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou hoje legislação para impedir o presidente Donald Trump de usar fundos federais para força militar contra o Irã sem aval do Congresso. Os legisladores atuam assim novamente para conter os poderes bélicos do presidente, em meio a elevadas tensões com Teerã.

Também nesta quinta-feira, a Câmara aprovou legislação para rechaçar a autorização de 2002 para o uso de força militar contra o Iraque. As medidas não impedem, porém, que os americanos ajam para se defender. Os esforços, além disso, não devem ter o aval do Senado, liderado pelo Partido Republicano, de Trump. A Casa Branca também já ameaçou vetar as duas medidas, caso necessário. Fonte: Dow Jones Newswires.