A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai realizar uma votação nesta quarta-feira, 15, para nomear os responsáveis pelo julgamento do processo de impeachment contra o presidente americano, Donald Trump, no Senado, e também transmitir os artigos de impeachment ao Senado, afirmaram legisladores nesta terça-feira, 14.

continua depois da publicidade

Os responsáveis pelo processo provavelmente serão membros de comitês democratas que desempenharam papéis centrais no inquérito de impeachment na Câmara. Seu papel será defender os argumentos dos democratas para a destituição de Trump do cargo no julgamento do Senado, que pode começar já nesta semana.

Atualmente, o Senado americano tem maioria republicana e, portanto, a expectativa é de que o processo não avance na Casa.

Trump também designará uma equipe para defendê-lo. O advogado da Casa Branca, Pat Cipollone, deve liderar a equipe. O advogado pessoal de Trump, Jay Sekulow, também deve participar. Fonte: Dow Jones Newswires.