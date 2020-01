A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai realizar uma votação nesta quarta-feira, 15, para nomear os responsáveis pelo julgamento do processo de impeachment contra o presidente americano, Donald Trump, no Senado, e também transmitir os artigos de impeachment ao Senado, afirmaram legisladores nesta terça-feira, 14.

Os responsáveis pelo processo provavelmente serão membros de comitês democratas que desempenharam papéis centrais no inquérito de impeachment na Câmara. Seu papel será defender os argumentos dos democratas para a destituição de Trump do cargo no julgamento do Senado, que pode começar já nesta semana.

Atualmente, o Senado americano tem maioria republicana e, portanto, a expectativa é de que o processo não avance na Casa.

Trump também designará uma equipe para defendê-lo. O advogado da Casa Branca, Pat Cipollone, deve liderar a equipe. O advogado pessoal de Trump, Jay Sekulow, também deve participar. Fonte: Dow Jones Newswires.