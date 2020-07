Cleo, uma cadela labradora de 4 anos de idade, fugiu de sua casa no Kansas (EUA) e foi encontrada em um lugar inusitado. O animal de estimação foi parar na casa anterior de sua família atual, na cidade de Lawson, em Missouri.

A família já não morava em sua antiga casa há quase dois anos, mas Cleo voltou para lá e foi encontrada na varanda do antigo lar. Colton Michael, o novo proprietário da casa, disse à CNN que ele e sua esposa haviam acabado de chegar do trabalho, e a cadela estava deitada na varanda da frente, “esperando por alguém que aparecesse”.

Cleo não estava usando uma coleira, mas “estava muito bem arrumada” para estar perdida, pensou Michael. Ele então procurou por um microchip e, por sorte, Cleo tinha um, que apontou para o nome de seu dono. “Foi quando minha esposa apontou que o sobrenome deles era o mesmo que o dono anterior da casa”, disse Michael.

Eles procuraram pelo nome do proprietário no Facebook e perceberam que a família havia publicado um aviso sobre o desaparecimento do cachorro semanas antes. “Disse a ele que encontramos o cachorro dele, mas quando disse onde estávamos, ele ficou meio sem palavras”, lembrou Michael.

Segundo a CNN, a casa antiga estava a cerca de 90 km de distância do lar atual da cadela. Além disso, o animal teria que atravessar um rio ou uma ponte de carros com tráfego intenso para chegar até lá. “É realmente muito bom encontrar ela”, disse Drew, o dono de Cleo, ao canal KMBC. “Realmente, ela é tudo para nós.”