Após a derrota do Brexit sofrida neste sábado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, conversou com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e confirmou que enviará uma carta pedindo formalmente a extensão do prazo para a saída da União Europeia, informou uma autoridade do bloco europeu. Segundo a fonte, Tusk teria dito a Johnson que começaria a consultar líderes europeus como responder à solicitação, um processo que pode demorar alguns dias.

Parlamentares britânicos votaram neste sábado para adiar a decisão se apoiam ou não o acordo Brexit fechado por Johnson com a União Europeia, atrapalhando os planos do governo de deixar o bloco no fim deste mês. Numa sessão especial do Parlamento, os legisladores votaram, por 322 votos a 306, para suspender a aprovação do acordo Brexit até que a legislação para implementá-lo seja aprovada.

Por lei, o fracasso em ratificar o acordo do Brexit neste fim de semana exige que o governo britânico busque uma prorrogação de três meses do atual prazo para o Brexit, que é 31 de outubro. Porém, a lei não exige negociação, somente um pedido de extensão. Fonte: Dow Jones Newswires.