Um artefato explosivo foi encontrado na sede do Comitê Nacional Republicano, em Washington, nesta quarta-feira (6). O item já foi destruído por um esquadrão antibombas, de acordo com uma autoridade do partido que não quis se identificar. A informação é do jornal americano The New York Times.

A sede do Comitê Nacional Democrata foi evacuada após a descoberta de um pacote suspeito, ainda não identificado, segundo um membro da legenda que também pediu anonimato.

Os dois comitês estão localizados a apenas alguns quarteirões do Congresso americano, invadido por manifestantes nesta tarde.