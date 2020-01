O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre crise que envolve os Estados Unidos e o Irã. Em transmissão ao vivo em sua página do Facebook, Bolsonaro disse que se manifesta baseado na Constituição Federal.

“Pessoal está acompanhando, estou na linha do artigo 4º da Constituição, de que nos regemos em defesa da paz e em repúdio ao terrorismo. Não precisa falar mais nada e ninguém vai querer me criticar”, disse Bolsonaro em Live nesta quinta-feira, 9.

A declaração do presidente repete em parte o argumento da nota divulgada na semana passada pelo Itamaraty. Alinhado com o governo dos Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores disse que o Brasil “luta contra o flagelo do terrorismo e reitera que essa luta requer a cooperação de toda a comunidade internacional”.