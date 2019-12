O presidente Jair Bolsonaro entregou ontem o martelo que simboliza a presidência do Mercosul ao presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, em encontro em Bento Gonçalves (RS). Ele criticou a esquerda ao brincar com Benítez. “Queria continuar presidente. Não dá para dar um golpe, não? Tudo, quando eles (esquerda) perdem, dizem que é golpe.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.