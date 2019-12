O governo interino da Bolívia informou no domingo que o país ingressou no Grupo de Lima, que tem como objetivo contribuir com uma solução à crise política na Venezuela.

A presidente interina Jeanine Áñez decidiu incorporar o país ao grupo depois da renúncia de Evo Morales à presidência. Morales era um dos últimos apoiadores do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na região.

Após a queda de Morales, a chancelaria de Áñez já havia decidido reconhecer o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino do país.

Pelo Twitter, o representante de assuntos exteriores de Guaidó, Julio Borges, celebrou o ingresso da Bolívia no Grupo de Lima e disse que este é “um passo fundamental para fortalecer a luta internacional pela democracia na Venezuela”.

Por sua vez, na mesma rede social, o chanceler de Maduro, Jorge Arreaza, rechaçou a decisão do governo interino boliviano.

“Supostos defensores das democracias e dos direitos humanos têm reprimido a seus povos selvagemente, e agora incorporam em suas fileiras uma ditadura fascista, racista, produto de um golpe de Estado sangrento”, afirmou, em referência ao governo interino de Áñez.

Além da Bolívia, o Grupo de Lima é formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Guiana e Santa Lucía. Fonte: Associated Press.