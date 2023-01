Ele tem sete anos, 1,94m e pesa 1.400 kg – mais que um Mini Cooper. Aviso aos amantes de carne: esse boi que tem três centímetros a menos que Michael Jordan e poderia dar um belo churrasco, na verdade não pode ser abatido. Não que seja contra as regras:

“Era grande demais para entrar no frigorífico”, explica Geoff Pearson, pecuarista proprietário do animal, em entrevista à Rede ABC, da Austrália. O boi que vive no oeste australiano quase causou uma pane no sistema de abate. “Temos uma alta rotatividade de gado e ele teve a sorte de ficar no fim da fila”.

Um boi desse tamanho poderia significar 4 mil hambúrgueres, mas ele não representa apenas despesas para o proprietário. Aonde quer que o animal que ‘atende pelo nome’ de Knickers (Calcinha, em tradução livre) vá, o rebanho inteiro vai atrás, o que ajuda Pearson a localizar seus animais na fazenda:

“Sempre que ele se levanta e começa a caminhar, há um rastro de centenas de cabeças de gado que o seguem. Assim sempre sabemos quando Knickers está caminhando”, afirma.

Bovinos cada vez maiores

Veterinário especialista em gado leiteiro no Sudoeste australiano, Rubert Mothersole diz que nunca tinha visto um bovino tão grande, mas explica que nas últimas décadas os novilhos estão aumentando de tamanho: “Observamos que, nos últimos 30 a 40 anos, houve um aumento considerável no tamanho médio do gado, a medida em que melhoramos a genética”, afirma.

A castração quando filhote também colabora no aumento do peso e tamanho porque, diferente de um touro (que não é castrado), não há tantas interferências de hormônios que causam o fechamento do crescimento das placas de crescimento ósseo. “Se castrarmos ainda jovens basicamente não teremos a influencia desses hormônios, As placas ósseas vão ficar abertas por muito mais tempo”.

Apesar do tamanho, Knickers não é o maior boi já visto. Em 2010, um boi italiano foi catalogado no livro dos recordes com 2 metros e 2.267 kg.

Confira o vídeo do portal DailyMail (em inglês):

https://www.dailymail.co.uk/embed/video/1812248.html

+ APP da Tribuna: as notícias de Curitiba e região e do trio de ferro com muita agilidade e sem pesar na memória do seu celular. Baixe agora e experimente!