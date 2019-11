As primeiras projeções de boca de urna divulgadas neste domingo por canais de televisão do Uruguai deram pequena vantagem, não definitiva, ao oposicionista Luis Lacalle Pou. Os uruguaios votaram com calma, na disputa vista como crucial para o destino do país sul-americano.

“Esta foi uma festa democrática, de respeito, de tolerância, onde pudemos nos cumprimentar na rua com pessoas que apoiavam a outra candidatura”, afirmou o candidato governista, Daniel Martínez, em mensagem de agradecimento à militância, logo depois da votação.

Os 2,7 milhões de eleitores definiram se desejam um quarto mandato consecutivo para a coalizão de centro-esquerda Frente Amplo ou um governo de uma aliança de partidos opositores, que vão da centro-esquerda à direita. O presidente Tabaré Vázquez, prestes a deixar o posto, destacou a paz e as garantias da democracia uruguaia quando foi votar.

Lacalle Pou chegou ao segundo turno como candidato do centrista Partido Nacional, mas após o primeiro turno fez uma coalizão com outros quatro partidos, que vão da direita à centro-esquerda.

No primeiro turno, em 27 de outubro, Martínez foi o mais votado, com 39% dos votos, enquanto Lacalle Pou ficou em segundo, com 28,6%. Depois, porém, Lacalle Pou conseguiu o apoio de outras siglas e aparecia como favorito nas pesquisas para o segundo turno. Fonte: Associated Press.