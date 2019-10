O principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, disse que teve uma “reunião construtiva” nesta sexta-feira com o ministro britânico do Brexit, Stephen Barclay, e deu sinais de otimismo cauteloso quanto à possibilidade de fechar um acordo sobre a retirada do Reino Unido do bloco.

“O Brexit é como escalar uma montanha. Precisamos de vigilância, determinação e paciência”, declarou Barnier após o encontro. Fonte: Associated Press.