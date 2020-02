Um avião com 183 pessoas a bordo deixou a cidade turca de Izmir e realizava um pouso no aeroporto Sabiha Gökçen, em Istambul, quando saiu da pista e se partiu em três pedaços na tarde desta quarta-feira, 5.

Três pessoas morreram e outras 179 ficaram feridas. Três dos feridos passaram por cirurgias e dois estão sob cuidados intensivos. Segundo a imprensa turca, os dois pilotos, um turco e um sul-coreano, ficaram gravemente feridos. Além disso, 12 crianças estavam no avião.

A aeronave teria saído da pista em razão da forte chuva na cidade. A parte da frente da fuselagem, compreendendo o cockpit e as primeiras filas, separou-se do resto da aeronave. Uma segunda fissura era visível no terço traseiro da aeronave, nas últimas 10 filas e a cauda da aeronave.

Imagens de uma TV local mostravam socorristas retirando os passageiros por meio das rachaduras da aeronave, um Boeing 737 da companhia turca de baixo custo Pegasus. A fuselagem da aeronave partiu em três e pegou fogo depois que o avião saiu da pista.

O aeroporto internacional Sabiha Gökçen fica no lado asiático de Istambul. Ele é o menor de Istambul e foi fechado para voos e todos os aviões redirecionados para o aeroporto internacional de Istambul, no lado europeu da capital econômica da Turquia.

Centro de transporte aéreo

Localizada no cruzamento da Europa, Ásia, Oriente Médio e África, a cidade de Istambul é um importante centro de transporte aéreo. O presidente Recep Tayyip Erdogan pretende fazer da cidade o destino aéreo número um do mundo, usando em particular o mega-aeroporto de Istambul inaugurado em 2018.

Mas a metrópole de mais de 15 milhões de habitantes é regularmente varrida por ventos e chuvas fortes que complicam a tarefa dos pilotos. As condições climáticas, que podem ser extremas no inverno, obrigam regularmente as autoridades do aeroporto a cancelar voos.

Incidentes menores, como saídas da pista ou colisões com pássaros, às vezes ocorrem nos dois aeroportos internacionais da cidade.

Em 2018, um avião da mesma companhia Pegasus saiu da pista em Trabzon, no nordeste da Turquia, parando à beira do penhasco. Ninguém ficou ferido na ocasião.