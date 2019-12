Um avião Hércules C-130 que decolou na segunda-feira, 9, da cidade de Punta Arenas, sul do Chile, desapareceu com 38 pessoas a bordo quando sobrevoava o mar de Drake a caminho para a Antártida. A Força Aérea do país informou que uma operação de busca já foi iniciada.

continua depois da publicidade

A aeronave decolou às 16h55 de base da Força Aérea do Chilena (FACH) Chabunco em Punta Arenas, rumo à base Eduardo Frei na Antártida, e perdeu comunicação por rádio às 18h13.

O avião foi declarado “danificado” sete horas após o desaparecimento, informou a FACH, que indicou que o C-130 tinha combustível para permanecer no ar até 0h40 desta terça-feira, 10. A aeronave tem quatro motores e pode voar mesmo que um deles falhe, disse o diretor de imprensa da Força Aérea chilena, general Francisco Torres, que acrescentou que as condições meteorológicas estavam boas e são descartadas como causas do acidente.

“Uma amerissagem (aterrissagem de emergência na água) é possível”, afirmou Eduardo Mosqueira, comandante da 4ª Brigada Aérea em Punta Arenas.

Perda de contato

A bordo do Hércules C-130 viajavam 38 pessoas – 17 tripulantes e 21 passageiros -, incluindo 15 oficiais da FACH, trêS do Exército, dois funcionários da empresa privada de construção Inproser e um funcionário da Universidade de Magallanes.

As pessoas viajavam para cumprir tarefas de apoio logístico na base Eduardo Frei, a maior do Chile na Antártida: a revisão do oleoduto flutuante de abastecimento de combustível da base e o tratamento anticorrosivo das instalações.

A FACH entrou em contato com as famílias das pessoas a bordo para informar sobre a situação. A aeronave perdeu comunicação quando sobrevoava o mar de Drake, uma passagem marítima entre o continente americano e a Antártida, considerado pelos marinheiros como a mais tempestuosa do planeta.

“As condições meteorológicas para voar eram boas, por isso o voo foi planejado”, disse Francisco Torres, diretor de operações da FACH.

De acordo com as autoridades, o piloto tinha ampla experiência e a aeronave se encontrava em boas condições técnicas.

Estado de alerta

A Força Aérea declarou “estado de alerta pela perda de comunicação” e ativou uma operação de resgate com aeronaves e navios da Marinha para encontrar “possíveis sobreviventes”.

O avião tem sistema ELT que indica sua posição por satélite, mas durante a madrugada o dispositivo não permitiu localizar a aeronave.

O presidente chileno, Sebastián Piñera, se declarou “consternado” com o desaparecimento do avião militar e anunciou que viajará a Punta Arenas ao lado dos ministros do Interior, Gonzalo Blumel, e da Defesa, Alberto Espina.

“Vamos com o ministro Blumel consternados com o desaparecimento do avião Hércules da FACH com 38 passageiros que viajava rumo à Antártida de Punta Arenas. De lá, junto ao ministro da Defesa, monitoraremos busca e envio de equipes de resgate”, escreveu o mandatário no Twitter. (Com agências internacionais).