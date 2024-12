Avião com 62 passageiros fabricado pela Embraer cai no Cazaquistão

Um avião que transportava 62 passageiros e cinco tripulantes caiu perto da cidade de Akatu, no Cazaquistão, nesta quarta-feira (25). A aeronave voava do Azerbaijão para a Rússia e, segundo informações das autoridades cazaques, pelo menos 28 pessoas conseguiram sobreviver.

De acordo com a Reuters, um vídeo não verificado do acidente mostrou o avião, que era operado pela Azerbaijan Airlines —fabricado pela Embraer—, explodindo em chamas ao atingir o solo e uma espessa fumaça preta subindo. Também foi possível ver passageiros ensanguentados e machucados tropeçando nos destroços da aeronave. O jornal espanhol El País publicou um vídeo que mostra o momento em que o avião colidiu com o solo.

O QUE SE SABE

“Um avião que fazia a rota Baku-Grozny caiu perto da cidade de Aktau. Ele pertence à Azerbaijan Airlines”, disse o Ministério dos Transportes do Cazaquistão no Telegram.

O avião voava de Baku para Grozny, na Chechênia, mas foi redirecionado por causa da neblina em Grozny, e, de acordo com os jornais britânicos Reuters e The Guardian, foi forçado a fazer um pouso de emergência a cerca de 3 km de Aktau, no Cazaquistão.

Dos 62 passageiros a bordo do voo, 37 eram cidadãos azerbaijanos, 16 russos, seis cazaques e três quirguizes, ainda de acordo com informações preliminares apontadas pelo The Guardian.

Colisão com pássaros gerou o pouso de emergência. É o que diz um comunicado com informações preliminares do órgão regulador da aviação da Rússia.

A altitude da aeronave subiu e desceu substancialmente nos últimos minutos do voo. É o que indicam os dados de rastreamento do site FlightRadar24.com, segundo o The Guardian.

Em uma postagem separada, o FlightRadar24 disse que a aeronave enfrentou “forte bloqueio de GPS”, o que “fez a aeronave transmitir dados ADS-B ruins”, referindo-se às informações que permitem que sites de rastreamento de voo sigam aviões em voo. A Rússia foi responsabilizada no passado por bloquear transmissões de GPS.

A companhia aérea disse ter criado uma linha direta para familiares dos passageiros do voo. “De acordo com as informações, há sobreviventes que estão recebendo assistência médica inicial”, acrescentou. Em divergência com as imagens relatadas, a companhia aérea disse que não havia crianças entre os passageiros.

O QUE DIZEM AS AUTORIDADES

“Infelizmente, o presidente do Azerbaijão, Aliyev, foi forçado a deixar São Petersburgo [onde ele teve uma cúpula]. Putin já ligou para ele e expressou suas condolências em conexão com a queda do avião azerbaijano em Aktau”, disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin. “Nós nos solidarizamos profundamente com aqueles que perderam seus parentes e amigos neste acidente de avião e desejamos uma rápida recuperação a todos aqueles que conseguiram sobreviver.”

A primeira-dama do Azerbaijão, Mehriban Aliyeva, que também é vice-presidente do país, disse estar “profundamente triste com a notícia da trágica perda de vidas no acidente de avião perto de Aktau”.

Ramzan Kadyrov, o líder da Chechênia apoiado pelo Kremlin, expressou suas condolências em uma declaração.