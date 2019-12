Nove pessoas morreram em uma queda de avião nos arredores de Caracas, capital da Venezuela, disseram autoridades nesta sexta-feira, 20.

Uma aeronave particular, que havia decolado no estado de Bolívar no sul, rumo a um aeroporto localizado em Charavalle, nos arredores de Caracas, caiu na quinta-feira, já no estado de Miranda, na região central do país.

A informação foi divulgada pelo procurador-geral, Tarek William Saab.