Avalanche no Nepal após terremoto deixa dezenas de mortos e 400 desaparecidos

Uma avalanche no Nepal provocada por um forte terremoto deixou ao menos 16 mortos e 390 peregrinos isolados, perto da fronteira com o Tibete, nesta quarta-feira (26). Equipes de resgate e Forças Armadas mobilizaram helicópteros para socorrer os atingidos pelo transbordamento do rio Bhote Koshi, que destruiu estradas e usinas hidrelétricas na região de Rasuwa. Imagens do momento da tragédia mostram uma avalanche de lama “engolindo” prédios. Diversas pessoas aparecem correndo.

Segundo informações da agência EFE, o desastre ocorreu após um abalo sísmico de magnitude 4,4 atingir a área por volta das 2h52 (horário GMT). Segundo o ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shishir Khanal, o tremor provocou um grande deslizamento de terra que bloqueou temporariamente o fluxo do rio Bhote Koshi. Com o acúmulo e o rompimento da barreira natural, a massa de água desceu com força total por volta das 9h15 locais, atingindo violentamente os vilarejos de Timure, Rasuwagadhi e Syabrubesi.

Avalanche no Nepal tem busca e salvamento em andamento

As operações de busca e salvamento contam com a participação de seis helicópteros do Exército nepalês e oito aeronaves privadas. O porta-voz militar Rajaram Basnet informou que 29 pessoas já foram resgatadas com vida até às 9h pelo horário de Brasília. As autoridades locais, no entanto, alertam que o número de vítimas fatais deve subir assim que o resgate alcançar áreas antes inacessíveis.

A tragédia também mobilizou a China, já que a inundação afetou a zona de fronteira com o condado de Gyirong. O presidente chinês, Xi Jinping, solicitou prioridade máxima na busca por desaparecidos, realocação de moradores em áreas de risco e reforço nos sistemas de alerta para evitar novos acidentes