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Avalanche no Nepal após terremoto deixa dezenas de mortos e 400 desaparecidos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 26/08/26 09h38
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Imagem mostra um vilarejo sendo engolido por uma avalanche no Nepal após um terremoto.
Avalanche de lama atinge vilarejos na região de Rasuwa, no Nepal, após terremoto bloquear rio Bhote Koshi e provocar rompimento de barreira natural que deixou ao menos 16 mortos. Foto: Reprodução/ Globo / Imagem otimizada com IA.

Uma avalanche no Nepal provocada por um forte terremoto deixou ao menos 16 mortos e 390 peregrinos isolados, perto da fronteira com o Tibete, nesta quarta-feira (26). Equipes de resgate e Forças Armadas mobilizaram helicópteros para socorrer os atingidos pelo transbordamento do rio Bhote Koshi, que destruiu estradas e usinas hidrelétricas na região de Rasuwa. Imagens do momento da tragédia mostram uma avalanche de lama “engolindo” prédios. Diversas pessoas aparecem correndo.

Segundo informações da agência EFE, o desastre ocorreu após um abalo sísmico de magnitude 4,4 atingir a área por volta das 2h52 (horário GMT). Segundo o ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shishir Khanal, o tremor provocou um grande deslizamento de terra que bloqueou temporariamente o fluxo do rio Bhote Koshi. Com o acúmulo e o rompimento da barreira natural, a massa de água desceu com força total por volta das 9h15 locais, atingindo violentamente os vilarejos de Timure, Rasuwagadhi e Syabrubesi.

Avalanche no Nepal tem busca e salvamento em andamento

As operações de busca e salvamento contam com a participação de seis helicópteros do Exército nepalês e oito aeronaves privadas. O porta-voz militar Rajaram Basnet informou que 29 pessoas já foram resgatadas com vida até às 9h pelo horário de Brasília. As autoridades locais, no entanto, alertam que o número de vítimas fatais deve subir assim que o resgate alcançar áreas antes inacessíveis.

A tragédia também mobilizou a China, já que a inundação afetou a zona de fronteira com o condado de Gyirong. O presidente chinês, Xi Jinping, solicitou prioridade máxima na busca por desaparecidos, realocação de moradores em áreas de risco e reforço nos sistemas de alerta para evitar novos acidentes

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