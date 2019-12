O governo da Austrália revisou na segunda-feira (horário local) as suas projeções de superávits orçamentários em 2019/20 e 2020/21, argumentando que os ventos contrários provocados por atritos comerciais entre Estados Unidos e China puxaram o freio da economia global. O governo previu um superávit orçamentário para o ano fiscal até 30 de junho de 2020 de 5,0 bilhões de dólares australianos (US$ 3,4 bilhões), abaixo da estimativa de 7,1 bilhões de dólares australianos no início deste ano. O superávit projetado para 2020/21 foi reduzido para 6,1 bilhões de dólares australianos, de 11,0 bilhões de dólares australianos.

O governo também revisou sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019/20 para 2,25%, ante estimativa anterior de 2,75%. A inflação permanecerá fraca em 2% em 2019/20, conforme as projeções. “Reduzimos o crescimento global em 2019 e 2020, pois as economias de todo o mundo enfrentam os desafios das tensões comerciais globais”, disse o tesoureiro Josh Frydenberg, em comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.