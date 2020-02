A Austrália decidiu proibir a partir deste sábado, 1º, a entrada de estrangeiros que chegam ao país procedentes da China, como medida para lutar contra a propagação do novo coronavírus.

“Apenas os cidadãos australianos, residentes australianos, tutores legais ou esposas serão autorizados a entrar no país a partir da China”, anunciou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison. “Exigiremos um período de isolamento de 14 dias das pessoas que retornam,”, completou.

A Austrália faz parte do grupo de países atingidos pelo coronavírus de Wuhan, com ao menos 10 casos confirmados da doença. A população local também foi aconselhada a evitar viagens neste momento, devido ao surto do novo vírus.

O surto do novo coronavírus fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarasse emergência de saúde pública de interesse internacional na última quinta-feira, 30. Identificado pela primeira vez em dezembro, na China, o vírus já matou mais de 250 pessoas. Além de outros 23 países, terem confirmado casos da doença.