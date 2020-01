As forças aéreas da Arábia Saudita derrubaram na semana passada mísseis lançados contra instalações de petróleo da Saudi Aramco, afirmaram autoridades do reino nesta quarta-feira. A informação é divulgada após rebeldes houthis, alinhados ao Irã no Iêmen, dizerem que haviam atacado a companhia e outros locais em território saudita.

Os ataques ocorrem quatro meses após um esquadrão de drones lançar ataques coordenados contra dois locais de produção de petróleo da Arábia Saudita e paralisarem temporariamente mais da metade da capacidade de produção da commodity no país. Rebeldes iemenitas reivindicaram responsabilidade pelo ataque. A Arábia Saudita e os Estados Unidos acusaram o Irã, que apoia os rebeldes houthis, e Teerã negou envolvimento.

Os ataques mais recentes ameaçam atrapalhar as tentativas de paz entre os sauditas, os houthis e o Irã. A Arábia Saudita tenta retirar as forças houthis do vizinho Iêmen desde 2015. Nos últimos meses, Riad tem se envolvido em conversas secretas com os houthis, segundo autoridades sauditas, americanas e do Golfo Pérsico. Autoridades sauditas disseram que todos os ataques lançados na semana passada foram barrados, enquanto a Saudi Aramco não quis comentar o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.