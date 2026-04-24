Comportamento

A psicologia explica: por que você tem pavor de atender o telefone (e como isso está mudando sua mente)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 24/04/26 13h44
Uma jovem mulher com expressão hesitante e reflexiva segura um smartphone que está recebendo uma chamada em seu apartamento em São Paulo. O smartphone exibe "CHAMADA" na tela. Seus dedos pairam logo acima do botão de atender. Ela está em um ambiente doméstico aconchegante, sentado em um sofá com estantes e plantas borradas ao fundo. A iluminação é natural e suave.
A incerteza do toque: A Dra. Sherry Turkle argumenta que preferimos mensagens à voz para mantermos o controle da interação. Imagem criada por IA.

A cena é comum: o celular vibra, um número conhecido aparece na tela e, em vez de atender, você espera o toque parar para perguntar por mensagem: “Oi, aconteceu algo?”. Se você se identifica, saiba que não é apenas “preguiça social”. Existe uma explicação profunda, baseada em décadas de pesquisa no Massachusetts Institute of Technology (MIT), que revela como estamos trocando a conexão real pelo controle digital.

A ditadura da edição: por que preferimos o texto?

A Dra. Sherry Turkle, doutora em Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia pelo MIT e autora de Reclaiming Conversation, explica que o grande atrativo das mensagens de texto não é a rapidez, mas a capacidade de edição.

Em uma conversa por voz ou presencial, você é vulnerável. Não há botão de “delete” para uma frase dita por impulso. “Nas mensagens de texto, podemos nos apresentar como queremos ser. Podemos editar, retocar e apagar até que a imagem seja perfeita”, afirma a pesquisadora. O problema? Ao remover o “risco” da conversa espontânea, removemos também o terreno onde a empatia é cultivada.

Imagem mostra a Dra. Sherry Turkle. Ela está em uma sala vestindo rouba preta com livros ao fundo durante uma entrevista.
Dra. Sherry Turkle, doutora em Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia pelo MIT e autora de Reclaiming Conversation. Foto: Reprodução/TV Globo.

“Esse comportamento não é apenas para pessoas jovens, envolve todas as gerações. Nós preferimos digitar nossos sentimentos a expressá-los face a face. Assim ficamos menos vulneráveis, com mais controle. Você pode editar o que você diz e pode apresentar o que você quer ser quando você edita. E isso dá para as pessoas uma sensação de domínio sobre como elas se apresentam”, disse a especialista em um papo no programa Milênio, do Globoplay.

O “gole” X a “refeição”

Turkle utiliza uma metáfora poderosa: a comunicação digital é como um “gole” de água — resolve a sede imediata de informação, mas não sustenta. Já a conversa real é a “refeição”.

  • A conexão digital: É eficiente, limpa e previsível.
  • A conversa presencial: É desorganizada, exige pausas, silêncios desconfortáveis e, principalmente, atenção plena.

Segundo a especialista, estamos nos acostumando a “estar juntos, mas sozinhos”. O hábito de checar o celular em qualquer momento de silêncio — o chamado “fleeing from solitude” (fugir da solidão) — impede que desenvolvamos a capacidade de reflexão necessária para ouvir o outro de verdade.

O impacto no cérebro e na empatia

A ciência mostra que a conversa presencial ativa circuitos neurais ligados à empatia que as mensagens escritas simplesmente ignoram. Ao evitar o telefone, protegemos nosso “espaço emocional”, mas também perdemos a prática de interpretar tons de voz e expressões faciais.

Para Turkle, o caminho não é abandonar a tecnologia, mas “resgatar a conversa”. Isso significa criar espaços sagrados onde o celular não entra: a mesa de jantar, o quarto ou os primeiros dez minutos de um encontro entre amigos.

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