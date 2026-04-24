A psicologia explica: por que você tem pavor de atender o telefone (e como isso está mudando sua mente)

A cena é comum: o celular vibra, um número conhecido aparece na tela e, em vez de atender, você espera o toque parar para perguntar por mensagem: “Oi, aconteceu algo?”. Se você se identifica, saiba que não é apenas “preguiça social”. Existe uma explicação profunda, baseada em décadas de pesquisa no Massachusetts Institute of Technology (MIT), que revela como estamos trocando a conexão real pelo controle digital.

A ditadura da edição: por que preferimos o texto?

A Dra. Sherry Turkle, doutora em Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia pelo MIT e autora de Reclaiming Conversation, explica que o grande atrativo das mensagens de texto não é a rapidez, mas a capacidade de edição.

Em uma conversa por voz ou presencial, você é vulnerável. Não há botão de “delete” para uma frase dita por impulso. “Nas mensagens de texto, podemos nos apresentar como queremos ser. Podemos editar, retocar e apagar até que a imagem seja perfeita”, afirma a pesquisadora. O problema? Ao remover o “risco” da conversa espontânea, removemos também o terreno onde a empatia é cultivada.

Dra. Sherry Turkle, doutora em Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia pelo MIT e autora de Reclaiming Conversation. Foto: Reprodução/TV Globo.

“Esse comportamento não é apenas para pessoas jovens, envolve todas as gerações. Nós preferimos digitar nossos sentimentos a expressá-los face a face. Assim ficamos menos vulneráveis, com mais controle. Você pode editar o que você diz e pode apresentar o que você quer ser quando você edita. E isso dá para as pessoas uma sensação de domínio sobre como elas se apresentam”, disse a especialista em um papo no programa Milênio, do Globoplay.

O “gole” X a “refeição”

Turkle utiliza uma metáfora poderosa: a comunicação digital é como um “gole” de água — resolve a sede imediata de informação, mas não sustenta. Já a conversa real é a “refeição”.

A conexão digital: É eficiente, limpa e previsível.

É eficiente, limpa e previsível. A conversa presencial: É desorganizada, exige pausas, silêncios desconfortáveis e, principalmente, atenção plena.

Segundo a especialista, estamos nos acostumando a “estar juntos, mas sozinhos”. O hábito de checar o celular em qualquer momento de silêncio — o chamado “fleeing from solitude” (fugir da solidão) — impede que desenvolvamos a capacidade de reflexão necessária para ouvir o outro de verdade.

O impacto no cérebro e na empatia

A ciência mostra que a conversa presencial ativa circuitos neurais ligados à empatia que as mensagens escritas simplesmente ignoram. Ao evitar o telefone, protegemos nosso “espaço emocional”, mas também perdemos a prática de interpretar tons de voz e expressões faciais.

Para Turkle, o caminho não é abandonar a tecnologia, mas “resgatar a conversa”. Isso significa criar espaços sagrados onde o celular não entra: a mesa de jantar, o quarto ou os primeiros dez minutos de um encontro entre amigos.