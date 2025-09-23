A arte de viver bem: como a Multiloja Avenida leva o design de móveis ao próximo nível

Ter uma casa que reflete sua personalidade e atende perfeitamente às suas necessidades não é um sonho distante. A Multiloja Avenida, com seu slogan “casa completa e na medida”, transforma ambientes com a expertise de quem entende que cada lar é único. Mais do que vender móveis, a loja se especializa em criar projetos planejados que otimizam espaços e trazem a funcionalidade que você sempre quis.

A cozinha, o coração da casa, é o ambiente que mais se beneficia de um projeto sob medida. Aquele espaço antes subutilizado, agora pode acomodar uma geladeira de duas portas, uma ilha gourmet, ou o cantinho perfeito para o café. Ter uma cozinha planejada não se trata apenas de estética; é sobre ter uma rotina mais fluida, com tudo ao alcance das mãos e cada utensílio em seu devido lugar. A otimização de espaço, a organização impecável e a personalização de cada detalhe fazem toda a diferença no dia a dia.

A Multiloja expande sua visão de lar com a sua primeira loja conceito em Curitiba, um espaço que redefine a experiência de compra de móveis. Com mais de 1.800 metros quadrados, a loja não é apenas um ponto de venda, mas um destino, projetado por arquitetos para criar um ambiente acolhedor e inspirador.

Além dos projetos de móveis planejados, o local oferece /uma ampla gama de produtos da linha solta, como estofados, conjuntos de jantar, colchões e camas. Todos eles também com a possibilidade de personalização.

Sua sala, seu refúgio. Na Multiloja Avenida, transformamos seu espaço de estar em um ambiente que reflete sua personalidade. Dos acabamentos aos detalhes, cada projeto é feito sob medida para otimizar o conforto e a funcionalidade do seu dia a dia. Chega de “como eu queria” e comece a viver o “aqui está”.

O atendimento também é um grande diferencial, comodidades como um café e estacionamento exclusivo para clientes, reforçando o compromisso da marca em proporcionar uma jornada completa, do primeiro sonho ao lar perfeito. Inaugurada em dezembro de 2021, esta loja conceito é um marco que demonstra a inovação contínua da Multiloja.”

As vantagens de sonhar com um lar planejado:

Otimização máxima do espaço: Imagine ter cada cantinho do seu apartamento milimetricamente aproveitado. Em um projeto planejado, nada se perde. Armários que se encaixam perfeitamente em nichos, gavetas com divisórias inteligentes e soluções multiuso que transformam pequenos espaços em áreas funcionais e charmosas. É a liberdade de ter tudo no seu lugar, sem bagunça, sem estresse.

Design exclusivo e personalizado: Sua casa é a extensão da sua alma. Com móveis planejados, o design não é apenas um detalhe, é a materialização dos seus desejos. Cores, texturas, acabamentos — tudo é escolhido por você para refletir seu estilo de vida e bom gosto. Seja qual for o seu sonho, do rústico ao contemporâneo, a Multiloja Avenida o torna realidade, criando um ambiente que é verdadeiramente “seu”.

Durabilidade e qualidade: Diga adeus aos móveis que se desgastam rapidamente. Os móveis planejados da Multiloja Avenida são feitos com materiais de alta qualidade e um processo de fabricação rigoroso, garantindo que seu investimento dure por muitos e muitos anos. É a tranquilidade de saber que sua casa estará sempre impecável, resistindo ao tempo e ao uso diário com elegância.

Valorização do imóvel: Uma casa com móveis planejados não é apenas mais bonita e funcional; ela também vale mais. Ambientes bem planejados e executados aumentam o valor de mercado de qualquer propriedade. É um investimento inteligente que traz retorno não só em conforto e bem-estar, mas também financeiramente.

Funcionalidade sob medida: Crie soluções para a sua realidade. Precisa de um espaço de trabalho integrado na sala? Um closet organizado que otimiza cada peça de roupa? Ou talvez um balcão extra na cozinha para as refeições rápidas do dia a dia? Com um projeto planejado, cada detalhe é pensado para simplificar sua vida, transformando o “como eu queria” em “aqui está!”. É a liberdade de ter a casa que se adapta a você, e não o contrário.

Perguntas para quem sonha com a casa perfeita

Pergunta Tribuna do Paraná: Como a Multiloja Avenida ajuda a planejar um ambiente do zero? Equipe Especializada Multiloja: Contamos com um time totalmente capacitado para avaliar a planta do seu imóvel, diagnosticar as principais demandas do cliente e desenhar o projeto dos sonhos. E o melhor de tudo: sem custos.

Pergunta Tribuna do Paraná: Qual o diferencial dos móveis planejados em termos de durabilidade e otimização de espaço, comparados aos móveis convencionais? Equipe Especializada Multiloja: Quando falamos em durabilidade, com certeza temos um ganho gigantesco, pois todos os produtos são feitos com os melhores materiais disponíveis no mercado. Já quando falamos de otimização de espaço, é realmente onde encontramos os maiores ganhos. Hoje, com a diminuição dos espaços internos em novos empreendimentos, o melhor aproveitamento de cada metro quadrado é essencial para a praticidade no dia a dia do cliente.

Pergunta Tribuna do Paraná: É possível adaptar o projeto de móveis planejados ao meu orçamento? Equipe Especializada Multiloja: Com toda certeza. Além de buscarmos alternativas para que o projeto se adeque ao orçamento, a Multiloja Avenida oferece a facilidade de pagamento com parcelamentos diretamente com a nossa financeira, em até 48x.

Pergunta Tribuna do Paraná: A Multiloja Avenida oferece algum tipo de consultoria para ajudar a escolher cores, materiais e o melhor layout para o meu espaço? Equipe Especializada Multiloja: Nossa equipe é totalmente competente e acompanha sempre os maiores eventos de casa e decoração para estar por dentro das principais tendências e auxiliar nossos clientes na tomada das melhores decisões.

Pronto para transformar seu espaço?

A Multiloja Avenida te espera para ajudar a tornar seu sonho realidade. Visite uma das lojas em Uberaba nos endereços Av. Comendador Franco, 5200 ou Av. Sen. Salgado Filho, 3857.

E para se inspirar com nos projetos e ficar por dentro das novidades, siga no Instagram: @multilojaavenida.