Morreu na madrugada desta quinta-feira (27), aos 73 anos, o professor José Antônio Karam, fundador e presidente do Grupo Educacional Opet. O motivo da morte não foi revelado. O velório acontece a partir das 14h no Cemitério Parque Iguaçu e o sepultamento será nesta sexta, às 11h, no mesmo local.

publicidade

Nascido em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, Karam era formado em Matemática e Estatística e veio para Curitiba em 1968, onde iniciou sua carreira docente em colégios públicos e particulares. Em 1973, fundou no Centro de Curitiba a Organização Paranaense de Ensino Técnico – Opet, núcleo inicial do Grupo Educacional Opet, hoje um dos maiores do Paraná.

Criou, também, o Instituto Opet, que desenvolve ações de cunho social e educacional em Curitiba. Atualmente, o grupo é formado por colégio, editora, centro universitário e uma rede de educação à distância.

José Antonio Karam foi diretor de Ensino Superior no Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná (SINEPE-PR), além de membro da Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP). Em 2013, por ocasião dos 40 anos de fundação do Grupo Educacional Opet, recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba.

O professor e empresário deixa viúva Maria Regina Veríssimo Karam, três filhos, sete netas e um legado de amor à educação dos curitibanos.