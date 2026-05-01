Mega-Sena em Curitiba e Inauguração da Ponte de Guaratuba: tudo sobre Curitiba hoje

Sexta-feira de feriado com movimentação intensa e grandes novidades no Paraná. O principal destaque desta sexta-feira (01/05/2026) fica por conta de um sortudo apostador de Curitiba, que faturou sozinho o prêmio histórico de R$ 127 milhões da Mega-Sena. Além da bolada, o dia é marcado pela aguardada inauguração da Ponte de Guaratuba e pelo fluxo intenso rumo ao litoral, com cerca de 60 mil veículos descendo as estradas paranaenses.

Para ajudar a planejar o seu dia, o boletim da Tribuna traz ainda as principais notícias, a previsão do tempo e a situação dos serviços essenciais. Acompanhe abaixo o resumo completo:

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 01/05/2026

🚗 Trânsito e Transporte

60 mil carros descem para o litoral do Paraná no feriado: Como estão as estradas agora?

📰 Notícias que são Destaque

1️⃣ Google libera recurso para seguir sites preferidos nas buscas; veja seguir a Tribuna.

2️⃣ Ponte de Guaratuba: tudo o que você precisa saber sobre a inauguração nesta sexta

3️⃣ Mega-Sena: Aposta de Curitiba fatura prêmio histórico de R$ 127 milhões.

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Pancadas de chuva com 16°C.

🌤️ Hoje: Mín: 14°C / Máx: 23°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 17°C / Máx: 27°C.

Saiba mais: https://is.gd/Ntrp8p

💧 Serviços (Água/Luz)

Copel: Sem avisos de manutenção ou desligamento para hoje.

Sanepar: Nenhuma interrupção de abastecimento programada para hoje.

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 127 milhões – Ganhador em Curitiba – https://is.gd/0z6avK

💎 Lotofácil: R$ 5 milhões – Acumulado

🍀 Quina: R$ 4,5 milhões – Ganhador em Osasco/SP

Saiba mais aqui: https://is.gd/zpeygG

📊 Indicadores Econômicos

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 187.317 pts

Copel (CPLE3): R$ 15,90

Sanepar (SAPR11): R$ 40,54

Dólar: R$ 4,96

Euro: R$ 5,82

Soja: R$ 128.88

Milho: R$ 66.91

*Índices gerados às 10h de sexta-feira (1º/05)

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