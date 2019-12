Integrantes do Lide Paraná, grupo de líderes das maiores empresas do estado, participam no próximo dia 10 de dezembro do Natal Solidário em prol da construção do Erastinho, unidade onco-pediátrica do Hospital Erasto Gaertner. O lugar em uma das mesas do evento que vai acontecer no Castelo do Batel vai custar entre R$ 490 e R$ 2400, com parte da renda revertida à construção da unidade hospitalar.

Os participantes do Natal Solidário do Lide Paraná serão envolvidos em uma nova experiência. Ao adentrarem o local da festa, eles serão levados a uma imersão aos sonhos. De forma lúdica, visual e sensorial, o evento oferecerá aos convidados a sutileza do encantamento de Natal e o real motivo do engajamento da noite, que é ajudar na construção do Erastinho.

Além de parte da renda obtida pela venda de convites, am parceria e com patrocínio da Renault Brasil, o Lide Paraná irá doar ao Hospital Erasto Gaertner um automóvel 0Km. “O que une nossos convidados, empresários e membros da sociedade curitibana ao dia a dia dos pacientes e colaboradores do Hospital Erasto Gaertner são os sonhos. Por isso, queremos ser intermediários, tornando possível as realizações”, afirma a presidente do Lide Paraná, Heloisa Garrett.

Uma das novidades do evento deste ano é que o Lide nomeou algumas madrinhas para a festa, para que, juntas, possam mobilizar diferentes personalidades do estado para a causa. Participam desta iniciativa a primeira dama do Paraná, Luciana Massa; Paula Mocelin Slaviero; Ana Claudia Claudia Michellin; Luciana Almeida, Patrícia Fressato, Cintia Malaquias, Karla Petreli, Marilis Borcath, Emmanuele Mourao Spaine, Márcia Almeida e Michele Bonet.

A outra ideia é que as empresas podem realizar suas confraternizações de fim de ano no próprio Natal Solidário. Por isso a venda por mesas. Esta é a única agenda da entidade que não é exclusiva para filiados e é aberta a compra de convites ao longo do ano. Filiados têm um valor subsidiado.

A intenção da festa é reunir amigos, parceiros e famílias para celebrar. “Todas as empresas fazem algum tipo de confraternização no final do ano, estamos preparando uma festa linda, e nossa intenção é que as empresas usem da nossa festa para confraternizar”, coloca ainda a presidente, falando sobre a possibilidade dos empresários aproveitarem deste momento único sem nenhuma preocupação, apenas aproveitar a festa.

O evento

Comprando o convite o participante tem direito a desfrutar de todas as experiências e atrações da festa, saborear a ceia de Natal (com harmonização de vinhos), se divertir com atrações musicais, participar de sorteio de prêmios e ainda fazer importantes conexões de negócio, um dos principais pilares de atuação do Lide. A festa é considerada a comemoração natalina mais exclusiva da cidade.

Para obter mais informações sobre o evento e venda de ingressos clique aqui.

O Lide – Grupo de Líderes Empresariais é, atualmente, presidido por Luiz Fernando Furlan e conta com mais de 1.700 empresas filiadas. Juntas elas congregam 57% do PIB privado do Brasil, sendo a mais qualificada plataforma empresarial independente do país.