Falta de profissionais de logística acelera busca por formação técnica no Paraná 

A crescente competitividade do mercado e a necessidade de entregas cada vez mais rápidas e eficientes têm exposto um desafio para empresas de todo o país: a falta de profissionais qualificados em Logística. No Paraná, esse cenário tem acelerado a busca por formação técnica, especialmente em um momento de transformação profunda dos processos produtivos impulsionados pela Indústria 4.0.

De acordo com o Instituto de Logística e Supply Chain (Ilos), os custos logísticos no Brasil representam mais de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) e consomem cerca de 10% do faturamento das empresas. Esse impacto direto nos resultados reforça a importância estratégica da logística e a urgência na qualificação de mão de obra especializada.

Logística se torna pilar da competitividade

Conforme informações do Senai Pinhais, a logística deixou de ser uma atividade operacional para assumir papel central na estratégia das empresas. Planejamento, controle de estoques, gestão de transportes e integração de processos são fatores decisivos para reduzir custos e aumentar a produtividade.

O gerenciamento de operações e processos logísticos está diretamente ligado à eficiência industrial, à capacidade de atendimento ao mercado e à sustentabilidade dos negócios.

Uma profissão do presente e do futuro

As transformações tecnológicas já impactam diretamente o setor. Armazéns verticais, centros de microdistribuição em áreas urbanas, almoxarifados automatizados e sistemas inteligentes de gestão fazem parte da nova realidade da logística.

Além disso, novas tecnologias de entrega, como drones, robôs autônomos e veículos elétricos, passam a integrar operações em grandes centros, exigindo profissionais preparados para atuar em logísticas flexíveis, capazes de harmonizar inovação tecnológica e demandas urbanas.

Empregabilidade em alta no setor logístico

As perspectivas para o mercado de trabalho reforçam o bom momento da área. Segundo projeções do Observatório Nacional da Indústria (ONI), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil deve registrar até 2027 cerca de dois milhões de postos de trabalho no setor de logística.

Para o Senai Pinhais, estar preparado para esse cenário, com foco na Indústria 4.0, é um diferencial para quem busca rápida inserção no mercado de trabalho formal.

O que faz um profissional de logística

O profissional de logística atua no planejamento, organização e controle dos fluxos de materiais e informações dentro das empresas. Entre as principais atribuições estão:

Gerenciamento de operações e processos logísticos

Controle de estoques e distribuição de mercadorias

Análise e resolução de conflitos operacionais

Busca por maior produtividade com redução de custos

Avaliações técnicas, vistorias e emissão de pareceres

Além da formação técnica, a área exige competências comportamentais como negociação, organização, visão estratégica, proatividade e tomada de decisão.

Salário e áreas de atuação

A logística oferece oportunidades em diferentes segmentos, como indústria, comércio, transporte, operadores logísticos, centros de distribuição e empresas de tecnologia. Levantamentos de portais especializados em mercado de trabalho indicam que a remuneração média de profissionais da área de logística pode variar entre R$ 3.500 e R$ 6.000, de acordo com a função exercida, o nível de experiência e o porte da empresa. Em cargos mais técnicos ou estratégicos, os salários podem superar esse valor, acompanhando a valorização crescente da área no mercado.

Formação técnica acelera entrada no mercado

Para atender à demanda crescente por profissionais qualificados, o Senai Paraná, por meio da unidade de Pinhais, oferece o Curso Técnico em Logística, com duração de 18 meses.

Conforme informações do Senai Pinhais, o curso é estruturado para formar profissionais alinhados às exigências da Indústria 4.0, integrando teoria e prática, com foco em processos reais, tecnologia aplicada e desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais exigidas pelas empresas.

Ensino técnico como porta de entrada para a carreira

Reconhecido como referência em educação profissional, o Senai integra um dos maiores complexos de formação técnica do mundo. Para a instituição, o ensino técnico se consolida como um caminho direto para quem busca empregabilidade, estabilidade e crescimento profissional em um mercado cada vez mais competitivo.

Como se inscrever e conhecer o curso no Senai Pinhais

Os interessados em ingressar no Curso Técnico em Logística podem obter mais informações no site do Senai Paraná ou acompanhar as novidades pelas redes sociais oficiais da instituição. Também é possível buscar atendimento diretamente na unidade do Senai em Pinhais, onde o público pode conhecer a estrutura, a matriz curricular, os períodos de inscrição e as formas de ingresso.

Site Senai Paraná:

https://www.senaipr.org.br

Página de cursos técnicos do Senai PR:

https://www.senaipr.org.br/cursos

Instagram Senai Paraná:

https://www.instagram.com/senaipr

Facebook Senai Paraná:

https://www.facebook.com/senaipr

LinkedIn Senai Paraná:

https://www.linkedin.com/company/senai-parana