Jogos de hoje: Quem joga e onde assistir

Nesta quarta-feira (06) ocorrem os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil quem avançar leva para casa do valor de R$ 4.470.750.

Todos os confrontos, menos Bragantino e Botafogo, estão em aberto por um gol de diferença, se o derrotado do jogo de ida vencer por um gol de diferença a disputa vai a pênaltis, se vencer por mais de um gol de diferença se classifica direto. O vencedor do primeiro jogo joga por um empate ou uma vitória para se classificar.

Confira os jogos de hoje:

Copa do Brasil

Bragantino X Botafogo

19h

Onde assistir: Sportv e Premiere

Estádio Municipal Cicero de Souza Marques

Quem leva vantagem no confronto é o Botafogo que venceu o jogo de ida por 2×0 no Nilton Santos. Com a vantagem o Fogão pode ser derrotado por até um gol de diferença por dois a disputa irá aos pênaltis e se for por mais o Bragantino se classifica diretamente

Atlético-MG x Flamengo

19h

Onde assistir: Sportv e Premiere

Arena MRV

No duelo que repete a final da competição de 2024 o Galo recebe o Flamengo com a vantagem mínima de 1×0 conquistada no jogo de ida.

Athletico x São Paulo

19h30

Onde assistir: Prime Video

Arena da Baixada

Em Curitiba, o São Paulo visita o Furacão também com uma vantagem de apenas um gol. O tricolor paulista venceu por 2×1 o primeiro jogo da disputa

Retrô x Bahia

19h30

Onde assistir: Prime Video

Arena de Pernambuco

Na Arena de Pernambuco o Retro recebe o Bahia buscando também reverter a desvantagem de um gol de diferença. O Bahia venceu o primeiro jogo por 3×2 na Fonte Nova

Fluminense x Internacional

21h30

Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

Maracanã

O tricolor carioca venceu o colorado por 2×1 no beira-rio e chega com vantagem no Maracanã.

Palmeiras X Corinthians

21h30

Onde assistir: Globo, Sportv e Premiere

O Timão saiu na frente no derby paulista vencendo por 1×0 na Neo Quimica Arena e joga por um empate para conseguir a classificação.